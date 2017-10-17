Девушка за рулем Lexus протаранила два припаркованных авто в Алматы

АСТАНА, 17 окт — Sputnik. Находившаяся за рулем Lexus девушка не справилась с управлением и врезалась в припаркованные авто, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

ДТП произошло по улице Тургут Озала, не доезжая улицы Толе би. Со слов очевидцев, Lexus RX 330 двигался по улице Тургут Озала в южном направлении, по невыясненным причинам девушка за рулем автомобиля не справилась с управлением и ударила две припаркованный машины — Mercedes W 124 и Toyota Caldina.