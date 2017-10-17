Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Минздрав объяснил, почему скорая не приехала к Марьянову – СМИ
Актёр Джигарханян срочно госпитализирован - СМИ
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Экс-жена Марьянова рассказала о последнем разговоре с ним - СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
07:22 (мск), источник: Sputniknews.kz

Девушка за рулем Lexus протаранила два припаркованных авто в Алматы

Со слов очевидцев, она находилась в алкогольном опьянении.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 окт — Sputnik. Находившаяся за рулем Lexus девушка не справилась с управлением и врезалась в припаркованные авто, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Читайте также
Машина врезалась в верблюда по дороге в аэропорт Актау

ДТП произошло по улице Тургут Озала, не доезжая улицы Толе би. Со слов очевидцев, Lexus RX 330 двигался по улице Тургут Озала в южном направлении, по невыясненным причинам девушка за рулем автомобиля не справилась с управлением и ударила две припаркованный машины — Mercedes W 124 и Toyota Caldina.

Девушка попыталась скрыться с места ДТП, но ее задержали. Пока сотрудники полиции разбирались в случившемся, девушка-водитель Lexus ударила по лицу владелицу Toyota Caldina.

Как рассказали очевидцы, водитель Lexus находилась в алкогольном опьянении.

Детали столкновения будет выяснять полиция Алматы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Вопрос по углю и бензину находится на личном контроле Назарбаева
Пожилые супруги найдены убитыми в Семее
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
Правительство объявило о начале подготовки к выборам президента
В России появилась новая схема телефонного мошенничества
Минфин назвал основные цели бюджета РФ на 2018-2020 годы
Клинтон сравнила дело о «российском вмешательстве» с 11 сентября
Минздрав поддержал запрет курения около подъездов
Писавшую о панамских офшорах журналистку взорвали в машине
Спорт
Итоги дня КХЛ: «Сибирь» без «наглой морды». И без плей-офф? Милых лиц, по мнению Павла Зубова, в хоккее быть не должно.
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь