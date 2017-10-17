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06:31 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Большого Уссурийского о пожарах: нас просто выживают

По мнению селян, огонь на острове этой ночью — дело рук поджигателя.

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В посёлке Чумка на острове Большом Уссурийском недалеко от Хабаровска сегодня ночью, 17 октября, вновь загорелись постройки местных жителей. Люди не сомневаются в том, что на территории продолжает орудовать поджигатель. Жилой дом отстоять удалось, а вот сараи и баня сгорели, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Огонь охватил строения в ночь на вторник. Всё началось с того, что вспыхнули сараи, затем пожар перекинулся на баню. Неравнодушные селяне отправились на помощь местным жителям в борьбе со стихией. Благодаря этому дом не пострадал, однако от построек мало что осталось.

«Мы, конечно, думаем, что это поджог, потому что никакого электричества в этих сараях даже близко не было. Уже от них огонь пошёл на баню. Неделю назад был тоже поджог — сразу четыре дома загорелись. Нас просто выживают отсюда», — рассказала корреспонденту агентства местная жительница Любовь Суслова.

Она и другие селяне считают, что в поджогах виновен мужчина, которого в 2015 году уже осудили за подобные происшествия. Он получил наказание, однако попал под амнистию в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне и теперь, по мнению жителей Большого Уссурийского, вновь орудует в Чумке.

«Мне так кажется, что деньги он получил большие за свою работу. А сейчас он эту работу доделывает. Мы писали, что он исчез в неизвестном направлении. И в законе сказано, что если поджигателя ведомства не могут найти, то этим должна заниматься администрация. Нам администрация должна была выплатить ущерб, но мне там сказали: “Это ваши проблемы”», — добавила Любовь Суслова.

Люди обращались для разрешения своей ситуации не только в администрацию города и к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту. Они также писали в приёмную президента России, но оттуда их запросы направляли в регион, и положение дел не менялось.

«Всю весну нас жгли — по шесть поджогов в день было. Сейчас вот осень — опять жгут. Мы уже не знаем, куда обращаться, чтобы нам хотя бы ответили. Шпорту подали списки пострадавших около месяца назад, ответа нет, надо бы заявиться туда. Мы подготовим письмо в ФСБ и отправим им, пусть тоже подключатся. А я вот сейчас перебираюсь в баню жить», — посетовала местная жительница.

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