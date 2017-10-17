Красноярец добился компенсации за ДТП с деревом
ДТП произошло на правобережье.
ДТП произошло на правобережье.
Житель Красноярска отсудил компенсацию за поврежденный в результате ДТП автомобиль. Зимой 2016 года мужчина за рулем автомобиля «Лада-210740» двигался по ул. Кольцевой и наехал на снежную колею на дороге,
Мужчина обратился в суд, экспертиза подтвердила, что в создавшейся ситуации автомобиль занесло по независящим от водителя причинам. Суд установил, что ДТП произошло
Так как МКУ «УДИБ» своевременно не предприняло необходимых мер к устранению недостатков проезжей части, суд признал его виновным в причинении вреда автовладельцу.
В марте 2017 года Центральный районный суд Красноярска постановил взыскать с МКУ «УДИБ» в пользу красноярца 108,7 тысяч рублей компенсации.
МКУ «УДИБ» пыталось отменить судебное решение, но Красноярский краевой суд оставил его без изменения.