В Красноярске таксист насмерть сбил пешехода
Смертельное ДТП произошло в ночь на 17 октября.
Смертельное ДТП произошло в ночь на 17 октября.
В Красноярске в ночь на 17 октября таксист насмерть сбил пешехода. Информация о случившемся появилась в социальных сетях.
Инцидент произошел в районе улиц Металлургов и Быковского. По предварительной версии, таксист двигался на неустановленный сигнал светофора. В это же время по регулируемому пешеходному переходу дорогу пересекал мужчина. На какой сигнал светофора он шел, пока неизвестно.
Удар был такой силы, что пешеход погиб на месте. Сейчас сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства ДТП.