В Красноярске таксист насмерть сбил пешехода

В Красноярске в ночь на 17 октября таксист насмерть сбил пешехода. Информация о случившемся появилась в социальных сетях.

Инцидент произошел в районе улиц Металлургов и Быковского. По предварительной версии, таксист двигался на неустановленный сигнал светофора. В это же время по регулируемому пешеходному переходу дорогу пересекал мужчина. На какой сигнал светофора он шел, пока неизвестно.