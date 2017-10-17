Из-за дыма в Хабаровске стало больше вредных веществ в воздухе
В городе превышены
В городе превышены
Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю продолжает контролировать состояние атмосферного воздуха. По данным лабораторных исследований 16 октября в городе оказались превышенными
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в этот день город вновь оказался окутан дымом. По данным синоптиков и главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, дым могло принести из соседних регионов и Китая, где полыхают пожары.
Пробы для исследований на содержание взвешенных веществ, окисида углерода, окислов азота, диоксида серы
Как сообщает
Агентство сообщало, что дымно в дальневосточной столице было и на прошлой неделе. Тогда в двух контрольных точках отметили превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота.