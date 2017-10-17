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09:45 (мск), источник: Восток Медиа

Из-за дыма в Хабаровске стало больше вредных веществ в воздухе

В городе превышены предельно-допустимые концентрации взвешенных веществ.

Источник: РИА "Новости"

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю продолжает контролировать состояние атмосферного воздуха. По данным лабораторных исследований 16 октября в городе оказались превышенными предельно-допустимые концентрации взвешенных веществ и диоксида азота во всех контрольных точках.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в этот день город вновь оказался окутан дымом. По данным синоптиков и главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, дым могло принести из соседних регионов и Китая, где полыхают пожары.

Пробы для исследований на содержание взвешенных веществ, окисида углерода, окислов азота, диоксида серы экспресс-методами сотрудники краевого управления Роспотребнадзора брали в шести контрольных точках города. По результатам мониторинга превышение предельно-допустимых концентраций взвешенных веществ и диоксида азота отмечалось во всех точках. Максимальный уровень загрязнения был в районе улицы Краснодарской.

Как сообщает пресс-служба ведомства, содержание оксида углерода, диоксида серы в городе не превысило гигиенических нормативов. Специалисты продолжают лабораторный контроль состояния атмосферного воздуха.

Агентство сообщало, что дымно в дальневосточной столице было и на прошлой неделе. Тогда в двух контрольных точках отметили превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота.

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