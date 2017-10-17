Труп тигрёнка нашёл лесничий в Хабаровском крае
Останки мужчина обнаружил в 100 метрах от лесовозной дороги.
Останки мужчина обнаружил в 100 метрах от лесовозной дороги.
Недалеко от регионального заказника «Бирский» в Хабаровском крае лесничий обнаружил труп амурского тигрёнка. Специалисты не обнаружили огнестрельных ранений, предположительно, хищник умер естественной смертью.
«Печальная находка пока остаётся для нас загадкой. Сейчас можно только предполагать, что произошло. И в дикой природе, и при содержании в неволе
Сейчас у специалистов две версии трагедии: тигрица вела детёнышей из «логова» в другое место, но люди или собаки спугнули их и тигрёнок, отстав от матери, умер от истощения; либо хищница отказалась от малыша или с ней
Как сообщает
«Тело было обнаружено в 100 метрах от лесовозной дороги. Это юный хищник, мы предполагаем, что тигру было до двух месяцев. Внешних признаков насильственной смерти нет, это даёт все основания предполагать, что тигренок погиб естественной смертью. Но это лишь предположения, точно на этот вопрос ответит экспертиза», — отметил начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрий Колпак.
Точные выводы о причине смерти молодого хищника сделают специалисты Центра диагностики и болезней диких животных после того, как проведут комплексную экспертизу.