Труп тигрёнка нашёл лесничий в Хабаровском крае

Недалеко от регионального заказника «Бирский» в Хабаровском крае лесничий обнаружил труп амурского тигрёнка. Специалисты не обнаружили огнестрельных ранений, предположительно, хищник умер естественной смертью.

«Печальная находка пока остаётся для нас загадкой. Сейчас можно только предполагать, что произошло. И в дикой природе, и при содержании в неволе матери-тигрицы иногда отказываются от своего потомства, так сказать, по собственной инициативе. Чаще же бывают другие причины, когда в силу внешнего воздействия тигрица вынуждена оставить тигрёнка, спасая себя или других тигрят. В таком возрасте тигрёнок кормится молоком, и, разумеется, оставшись без матери, даже на непродолжительно время, погибает», — рассказал директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Сейчас у специалистов две версии трагедии: тигрица вела детёнышей из «логова» в другое место, но люди или собаки спугнули их и тигрёнок, отстав от матери, умер от истощения; либо хищница отказалась от малыша или с ней что-то произошло, из-за чего тигрёнок остался без пропитания и умер.

Как сообщает пресс-служба Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра, специалисты осмотрели труп тигра и не обнаружили признаков огнестрельных ранений и следов присутствия на месте происшествия человека. Вес хищника составляет 2,6 килограмма.

«Тело было обнаружено в 100 метрах от лесовозной дороги. Это юный хищник, мы предполагаем, что тигру было до двух месяцев. Внешних признаков насильственной смерти нет, это даёт все основания предполагать, что тигренок погиб естественной смертью. Но это лишь предположения, точно на этот вопрос ответит экспертиза», — отметил начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрий Колпак.