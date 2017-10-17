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06:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Гололед унес жизнь человека на загородной дороге в Хабаровском крае

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть бдительными на проезжей части.

Хабаровск, 17 октября, AmurMedia.

Человек погиб в результате автоаварии на заледенелой дороге в селе Троицком в Нанайском районе Хабаровского края. Инспекторы просят водителей не пренебрегать правилами безопасности на проезжей части, особенно в осенне-зимний период, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

За минувший понедельник, 16 октября, сотрудники Госавтоинспекции в Хабаровском крае зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека погибли и три получили ранения.

Так, в 10.00 часов по местному времени в селе Троицкое водитель автомобиля Toyota Cresta не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные условия — гололед — и столкнулся с припаркованной на обочине Тойота Land Cruiser Prado. В результате ДТП водитель получил травмы различной тяжести. Впоследствии мужчина скончался в больнице.

«Уважаемые участники дорожного движения! Будьте предельно внимательны на дорогах Хабаровского края! Всегда убеждайтесь в безопасности маневра! Не пренебрегайте мерами личной безопасности!» — призывают водителей сотрудники краевого ГИБДД.

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