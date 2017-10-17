Гололед унес жизнь человека на загородной дороге в Хабаровском крае
Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть бдительными на проезжей части.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть бдительными на проезжей части.
Хабаровск, 17 октября, AmurMedia.
Человек погиб в результате автоаварии на заледенелой дороге в селе Троицком в Нанайском районе Хабаровского края. Инспекторы просят водителей не пренебрегать правилами безопасности на проезжей части, особенно в
За минувший понедельник, 16 октября, сотрудники Госавтоинспекции в Хабаровском крае зарегистрировали три
Так, в 10.00 часов по местному времени в селе Троицкое водитель автомобиля Toyota Cresta не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные условия — гололед — и столкнулся с припаркованной на обочине Тойота Land Cruiser Prado. В результате ДТП водитель получил травмы различной тяжести. Впоследствии мужчина скончался в больнице.
«Уважаемые участники дорожного движения! Будьте предельно внимательны на дорогах Хабаровского края! Всегда убеждайтесь в безопасности маневра! Не пренебрегайте мерами личной безопасности!» — призывают водителей сотрудники краевого ГИБДД.