Гололед унес жизнь человека на загородной дороге в Хабаровском крае

Хабаровск, 17 октября, AmurMedia.

Человек погиб в результате автоаварии на заледенелой дороге в селе Троицком в Нанайском районе Хабаровского края. Инспекторы просят водителей не пренебрегать правилами безопасности на проезжей части, особенно в осенне-зимний период, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

За минувший понедельник, 16 октября, сотрудники Госавтоинспекции в Хабаровском крае зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека погибли и три получили ранения.

Так, в 10.00 часов по местному времени в селе Троицкое водитель автомобиля Toyota Cresta не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные условия — гололед — и столкнулся с припаркованной на обочине Тойота Land Cruiser Prado. В результате ДТП водитель получил травмы различной тяжести. Впоследствии мужчина скончался в больнице.