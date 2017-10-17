Молодой омич за рулем потерял сознание

В соцсетях омичи рассказали об инциденте с одним из омских водителей. Вчера вечером, около 19 часов, возле кинотеатра «Космос» на Космическом проспекте остановилась машина ВАЗ-2112.

Прохожие заметили, что из нее вышел молодой человек, который, не закрыв двери, упал на землю. Горожане сперва приняли парня за наркомана или пьяного за рулем, но все же вызвали «скорую помощь». Оказалось, что парню 23 года, и у него действительно проблемы со здоровьем.

Подоспевшие на помощь врачи определили, что парень потерял сознание на фоне сердечной недостаточности. Медики госпитализировали молодого человека в больницу.

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«Очень надеемся что у него будет все хорошо и желаем быстрого выздоровления», — пишет автор поста Елена Погодина.

Поступок омички, пришедшей на помощь, вызвал одобрение у горожан, в комментариях к посту, набравшему более 14 тысяч просмотров, горожане хвалят прохожую, не прошедшую мимо.