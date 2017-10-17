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08:26 (мск), источник: Om1.ru

Молодой омич за рулем потерял сознание

Мужчине стало плохо по пути, однако он успел остановиться.

В соцсетях омичи рассказали об инциденте с одним из омских водителей. Вчера вечером, около 19 часов, возле кинотеатра «Космос» на Космическом проспекте остановилась машина ВАЗ-2112.

Прохожие заметили, что из нее вышел молодой человек, который, не закрыв двери, упал на землю. Горожане сперва приняли парня за наркомана или пьяного за рулем, но все же вызвали «скорую помощь». Оказалось, что парню 23 года, и у него действительно проблемы со здоровьем.

Подоспевшие на помощь врачи определили, что парень потерял сознание на фоне сердечной недостаточности. Медики госпитализировали молодого человека в больницу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Очень надеемся что у него будет все хорошо и желаем быстрого выздоровления», — пишет автор поста Елена Погодина.

Поступок омички, пришедшей на помощь, вызвал одобрение у горожан, в комментариях к посту, набравшему более 14 тысяч просмотров, горожане хвалят прохожую, не прошедшую мимо.

Однако некоторое омичи настроены более скептически: они предполагают, что сердечная недостаточность могла развиться вследствие увлечением наркотиками. Впрочем, даже скептики рады тому, что мужчина успел остановиться прежде чем потерять сознание, в противном случае могла произойти авария.

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