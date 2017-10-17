Омич по телефону «заминировал» пельменную экс-депутата
Накануне в правоохранительные органы поступил звонок от неизвестного.
Накануне в правоохранительные органы поступил звонок от неизвестного.
Мужчина сообщил о минировании «Пельменной» по улице 27-ая Рабочая, что в Октябрьском округе Омска.
На место выехали соответствующие службы. Прошла эвакуация всех посетителей заведения. Никаких подозрительных предметов не найдено.
Сейчас идет поиск телефонного террориста. В ложном сообщении подозревается 36-летний безработный Алексей Ц.
Как ранее сообщал «СуперОмск», заведение по данному адресу принадлежит бывшему депутату омского горсовета Евгению Сметанину. В мае этого года здание горело.
Отметим, что Омск оказался в числе российских городов попавших под массовое «телефонное минирование».