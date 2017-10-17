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08:25 (мск), источник: СуперОмск

Омич по телефону «заминировал» пельменную экс-депутата

Накануне в правоохранительные органы поступил звонок от неизвестного.

Мужчина сообщил о минировании «Пельменной» по улице 27-ая Рабочая, что в Октябрьском округе Омска.

На место выехали соответствующие службы. Прошла эвакуация всех посетителей заведения. Никаких подозрительных предметов не найдено.

Сейчас идет поиск телефонного террориста. В ложном сообщении подозревается 36-летний безработный Алексей Ц.

Как ранее сообщал «СуперОмск», заведение по данному адресу принадлежит бывшему депутату омского горсовета Евгению Сметанину. В мае этого года здание горело.

Отметим, что Омск оказался в числе российских городов попавших под массовое «телефонное минирование». Из-за звонков под эвакуацию попало здание мэрии Омска, Торговые центры и соцобъекты. Территориально, звонок мог исходить, как с территории Украины, так и с Ближнего Востока.

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