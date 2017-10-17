В Москве при наезде автомобиля на дорожных рабочих погибли два человека

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в ночь на 17 октября в туннеле на Садовом кольце. Машина российского производителя, марка которой не уточняется, въехала в группу дорожных рабочих. В результате двое из них погибли, один пострадал. Он был госпитализирован.