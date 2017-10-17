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07:40 (мск), источник: РБК

В Москве при наезде автомобиля на дорожных рабочих погибли два человека

В центре Москвы автомобиль сбил насмерть двух дорожных рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД, передает РЕН ТВ.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в ночь на 17 октября в туннеле на Садовом кольце. Машина российского производителя, марка которой не уточняется, въехала в группу дорожных рабочих. В результате двое из них погибли, один пострадал. Он был госпитализирован.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным источника агентства «Москва» в правоохранительных органах, ДТП произошло на Новинском бульваре, в районе дома три. По его словам, автомобиль марки Hyundai Solaris столкнулся с машиной дорожных рабочих.

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