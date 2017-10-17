Застреливший таксиста в Туринске похоронщик проведет за решеткой 13 лет
Ему помогал гаишник.
Ему помогал гаишник.
Туринский райсуд вынес приговор владельцу похоронного бюро, признав его виновным в убийстве супруги из ревности. Он проведет 13 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.
Также вердикт вынесен его подельникам — коллеге по бизнесу (1 год и 8 месяцев колонии общего режима) и бывшему лейтенанту ГИБДД (1 год исправительных работ). Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
Кровавая расправа произошла под Туринском 19 апреля 2016 года. 61-летний владелец похоронного бюро заподозрил свою 36-летнюю супругу в измене с таксистом и решил убить любовника при помощи двух знакомых.
«Причастность бывшего сотрудника ГИБДД к совершению особо тяжкого преступления была установлена полицейскими уголовного розыска при проведении