Застреливший таксиста в Туринске похоронщик проведет за решеткой 13 лет

Туринский райсуд вынес приговор владельцу похоронного бюро, признав его виновным в убийстве супруги из ревности. Он проведет 13 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Также вердикт вынесен его подельникам — коллеге по бизнесу (1 год и 8 месяцев колонии общего режима) и бывшему лейтенанту ГИБДД (1 год исправительных работ). Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловского СУ СКР.

Кровавая расправа произошла под Туринском 19 апреля 2016 года. 61-летний владелец похоронного бюро заподозрил свою 36-летнюю супругу в измене с таксистом и решил убить любовника при помощи двух знакомых. Приятель-полицейский «пробил» информацию о владельце машины. На следующий день злоумышленники под видом клиентов сели в автомобиль к 24-летнему сопернику и потребовали отвезти их за город. По дороге главный обвиняемый несколько раз выстрелил в таксиста из пистолета. Троица спрятала труп в багажнике, затем машину вывезли в Тюменскую область, где сожгли.