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07:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Застреливший таксиста в Туринске похоронщик проведет за решеткой 13 лет

Ему помогал гаишник.

Туринский райсуд вынес приговор владельцу похоронного бюро, признав его виновным в убийстве супруги из ревности. Он проведет 13 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Также вердикт вынесен его подельникам — коллеге по бизнесу (1 год и 8 месяцев колонии общего режима) и бывшему лейтенанту ГИБДД (1 год исправительных работ). Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловского СУ СКР.

Кровавая расправа произошла под Туринском 19 апреля 2016 года. 61-летний владелец похоронного бюро заподозрил свою 36-летнюю супругу в измене с таксистом и решил убить любовника при помощи двух знакомых. Приятель-полицейский «пробил» информацию о владельце машины. На следующий день злоумышленники под видом клиентов сели в автомобиль к 24-летнему сопернику и потребовали отвезти их за город. По дороге главный обвиняемый несколько раз выстрелил в таксиста из пистолета. Троица спрятала труп в багажнике, затем машину вывезли в Тюменскую область, где сожгли.

«Причастность бывшего сотрудника ГИБДД к совершению особо тяжкого преступления была установлена полицейскими уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела об убийстве. Приказом ОМВД России по Туринскому району он еще в апреле 2016 года уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Трое его руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности — им объявлены выговоры за упущения в воспитательной и профилактической работе с подчиненным личным составом», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

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