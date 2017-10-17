Жители Башкирии воровали технику и одежду в Тюмени
Мужчин поймали стражи порядка.
Мужчин поймали стражи порядка.
В Тюмени задержали нескольких жителей Башкирии, которые промышляли воровством в местных магазинах. В
История началась с заявления в полицию от начальника тюменского парфюмерного магазина. Мужчина поведал стражам порядка, что некие жулики вынесли из его лавки товаров на десять тысяч рублей. По записям камер видеонаблюдения полицейские составили примерные портреты воришек. Вскоре их нашли и задержали. В квартире преступников обнаружили ворованную одежду, технику и те самые духи на десять тысяч.