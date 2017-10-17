Жители Башкирии воровали технику и одежду в Тюмени

В Тюмени задержали нескольких жителей Башкирии, которые промышляли воровством в местных магазинах. В пресс-службе МВД Тюменской области рассказали, что в отношении злодеев уже возбудили уголовные дела пр статье «Кража».

История началась с заявления в полицию от начальника тюменского парфюмерного магазина. Мужчина поведал стражам порядка, что некие жулики вынесли из его лавки товаров на десять тысяч рублей. По записям камер видеонаблюдения полицейские составили примерные портреты воришек. Вскоре их нашли и задержали. В квартире преступников обнаружили ворованную одежду, технику и те самые духи на десять тысяч.