Источник: Publika.md

Обыски проходят в Фалештах, Бричанах, Новых Аненах, Единцах, Оргееве, Яловенах, Глодянах и Кишинёве.

На территории всей страны проходит 90 обысков. Это самая масштабная операция по борьбе с наркоторговлей, которая проходила на территории Молдовы.

В поле зрение правоохранителей попала криминальная группировка из Кагула, которая занималась торговлей гашишем и прочими наркотическими веществами.

На данный момент, задержаны два человека, среди них криминальный авторитет по прозвищу «Фараон».