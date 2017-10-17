Honda снесла поставленный накануне забор на тротуаре

ДТП произошло утром 17 октября. По словам очевидцев, других участников аварии на месте происшествия замечено не было.

Один из подписчиков паблика «АСТ-54» задался вопросом, зачем вообще нужны эти заборы, которые вряд ли могут защитить пешеходов. Другой пользователь высказал мнение, что заборы нужны, чтобы «пешеходы не ломились по диагонали через дорогу».

При этом металлические заборы подобной конструкции представляют изрядную опасность для автомобилистов, решивших «протестировать» его на прочность. В начале сентября забор проткнул такси Nissan Almera в Центральном районе Новосибирска. Кусок металлического ограждения, проткнув машину, оказался у водителя между ног.

В 2016 году фрагмент металлического забора проткнул Nissan Skyline. В результате «родившемуся в рубахе» водителю едва не отрезало голову, он чудом успел увернуться.