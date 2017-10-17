Олег Газманов попал в аварию в Пермском крае
ПЕРМЬ, 17 октября, ФедералПресс. Эстрадный певец Олег Газманов попал в ДТП под Березниками в Пермском крае. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
ПЕРМЬ, 17 октября, ФедералПресс. Эстрадный певец Олег Газманов попал в ДТП под Березниками в Пермском крае. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
По словам артиста, автомобиль, на котором он ехал, попал колесом в яму на дороге. Пока авто певца стояло после ДТП, в выбоину на дороге попал еще один автомобиль.
Обошлось без травм и пострадавших. Но у автомобиля Газманова оказались пробиты сразу два колеса. «Всем здесь ехать очень осторожно, иначе тоже попадете», — предупредил артист, пообещав прислать координаты.