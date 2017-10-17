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08:00 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Олег Газманов попал в аварию в Пермском крае

ПЕРМЬ, 17 октября, ФедералПресс. Эстрадный певец Олег Газманов попал в ДТП под Березниками в Пермском крае. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

По словам артиста, автомобиль, на котором он ехал, попал колесом в яму на дороге. Пока авто певца стояло после ДТП, в выбоину на дороге попал еще один автомобиль.

Обошлось без травм и пострадавших. Но у автомобиля Газманова оказались пробиты сразу два колеса. «Всем здесь ехать очень осторожно, иначе тоже попадете», — предупредил артист, пообещав прислать координаты.

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