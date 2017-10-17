Обстоятельства гибели трех человек выясняют в Новочеркасске
Обстоятельства гибели трех человек выясняют следователи в Новочеркасске.
Обстоятельства гибели трех человек выясняют следователи в Новочеркасске.
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, тела троих мужчин с признаками отравления были обнаружены в одном из частных домов на улице Нечаева 14 октября.
Согласно предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление газом в результате самостоятельного подключения самодельной горелки к газовому баллону.
По факту гибели мужчин начата доследственная проверка.