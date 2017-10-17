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09:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Обстоятельства гибели трех человек выясняют в Новочеркасске

Обстоятельства гибели трех человек выясняют следователи в Новочеркасске.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, тела троих мужчин с признаками отравления были обнаружены в одном из частных домов на улице Нечаева 14 октября.

Согласно предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление газом в результате самостоятельного подключения самодельной горелки к газовому баллону.

По факту гибели мужчин начата доследственная проверка.

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