Две девушки жестоко убили иностранца в Павлодаре
Между одной из девушек и иностранцем произошел конфликт.
Между одной из девушек и иностранцем произошел конфликт.
Две девушки жестоко расправились с иностранцем, приехавшим в Павлодар, предположительно, из Германии, передает NUR.KZ. Убийство произошло в одной из квартир павлодарских многоэтажек.
По словам очевидцев, убийство произошло в Усольском микрорайоне на съемной квартире. Окровавленное тело нашли изуродованным, у парня, предположительно, был вырезан кадык.
По информации ДВД области, между 19-летней девушкой и потерпевшим произошел конфликт. Обидевшись, молодая особа ушла, но вскоре вернулась с подругой и ножом.
Задержали подозреваемых по горячим следам. Известно, одна из них — студентка второго курса одного из учебных заведений города.
«По факту убийства 25-летнего гражданина другой страны начато досудебное расследование по статье “Убийство, совершенное группой лиц”. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в