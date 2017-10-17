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08:39 (мск), источник: Nur.kz

Две девушки жестоко убили иностранца в Павлодаре

Между одной из девушек и иностранцем произошел конфликт.

Источник: Nur.kz

Две девушки жестоко расправились с иностранцем, приехавшим в Павлодар, предположительно, из Германии, передает NUR.KZ. Убийство произошло в одной из квартир павлодарских многоэтажек.

По словам очевидцев, убийство произошло в Усольском микрорайоне на съемной квартире. Окровавленное тело нашли изуродованным, у парня, предположительно, был вырезан кадык.

По информации ДВД области, между 19-летней девушкой и потерпевшим произошел конфликт. Обидевшись, молодая особа ушла, но вскоре вернулась с подругой и ножом.

Задержали подозреваемых по горячим следам. Известно, одна из них — студентка второго курса одного из учебных заведений города.

«По факту убийства 25-летнего гражданина другой страны начато досудебное расследование по статье “Убийство, совершенное группой лиц”. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области.

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