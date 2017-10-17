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08:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Реанимобиль врезался в дорожное ограждение в Ангарске

Водитель скорой помощи уходил от столкновения с иномаркой.

Водитель реанимобиля уходил от столкновения с внедорожником Nissan Patrolи затем врезался в дорожное ограждение в Ангарске сегодня утром, 17 октября. В ДТП никто не пострадал. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минздрава Иркутской области.

— Реанимобиль отправлялся на вызов к пациенту. Были включены проблесковые маячки и звуковая сирена. Машина скорой помощи едва не cтолкнулась с внедорожником, водитель которого не предоставил реанимобилю преимущества в движении. Чтобы избежать столкновения, водитель «скорой» принял решение уйти от удара и затем врезался в ограждение, — отметили в пресс-службе.

В результате аварии никто не пострадал. Пересев в другой автомобиль медики продолжили движение.

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