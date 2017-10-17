25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки в Усолье-Сибирском Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

25 человек эвакуированы из горящего пятиэтажного дома на проспекте Серегина в Усолье-Сибирском Иркутской области накануне, 16 октября. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. Дознаватели устанавливают причины пожара. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сообщение на телефон спасательной службы поступило в 18.42. Через две минуты пожарные уже были на месте.

— На момент прибытия горела квартира на четвертом этаже, подъезд четвертого и пятого этажей сильно задымлены. Из-за этого жильцы не могли покинуть свои квартиры. Два звена газодымозащитной службы по лестнице и, снимая с балконов по автолестнице, эвакуировали 17 человек, из них трое детей. Также восемь человек спаслись самостоятельно, — рассказали в пресс-службе.

Проникнув в квартиру, огнеборцы обнаружили возле двери хозяина квартиры. Мужчину вынесли на свежий воздух и оказали доврачебную помощь, затем передали врачам скорой помощи. В квартире горели кровать, стол и другие вещи. Спустя пять минут открытый огонь был потушен, еще два часа потребовалось для ликвидации последствий пожара и осмотра помещений. В результате пожара были уничтожены домашние вещи на площади восемь кв. метров, комната полностью закопчена.

Часом ранее пожар в пятиэтажном панельном доме произошел в Усть-Илимске на улице Интернационалистов. Дым шел из окна квартиры на четвертом этаже. С помощью автолестницы пожарные проникли в квартиру и приступили к тушению. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасено три человека, эвакуировано 19 человек.

В течение часа пожар и его последствия были ликвидированы. В результате пожара в комнате были повреждены мебель, пол, дверь, оконная рама. Квартира полностью закопчена.