25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки в Усолье-Сибирском Иркутской области
Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара.
Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара.
25 человек эвакуированы из горящего пятиэтажного дома на проспекте Серегина в
Сообщение на телефон спасательной службы поступило в 18.42. Через две минуты пожарные уже были на месте.
— На момент прибытия горела квартира на четвертом этаже, подъезд четвертого и пятого этажей сильно задымлены.
Проникнув в квартиру, огнеборцы обнаружили возле двери хозяина квартиры. Мужчину вынесли на свежий воздух и оказали доврачебную помощь, затем передали врачам скорой помощи. В квартире горели кровать, стол и другие вещи. Спустя пять минут открытый огонь был потушен, еще два часа потребовалось для ликвидации последствий пожара и осмотра помещений. В результате пожара были уничтожены домашние вещи на площади восемь кв. метров, комната полностью закопчена.
Часом ранее пожар в пятиэтажном панельном доме произошел в
В течение часа пожар и его последствия были ликвидированы. В результате пожара в комнате были повреждены мебель, пол, дверь, оконная рама. Квартира полностью закопчена.
Дознаватели устанавливают причины этих пожаров и в очередной раз отмечают бдительность жильцов, своевременно обративших внимание на задымление и позвонивших на пульт «101».