Антона Вахрина приговорили к 9,5 годам лишения свободы

Как сообщает портал 59.ru, он приговорен к 9,5 годам лишения свободы. Его подельники, которые помогали избавляться от улик, осуждены к обязательными работам. Абдужаббор Султонов — на 480 часов, Алексей Пилев — на 450 часов.



Преступление было совершено в ночь с 9 на 10 мая 2017 года в поселке Ветляны Добрянского района. По версии следствия, Антон Вахрин поссорился со своей знакомой, убил ее выстрелом из травматического пистолета и с помощью подельников пытался утопить тело. Спустя два дня Антона Вахрина задержали полицейские, суд водворил его в СИЗО. Процесс по делу проходит в Добрянском суде.



Господин Вахрин, по данным СПАРК, в разное время был совладельцем ООО «Стройэкспертиза», ООО «Зет», ООО «Маско», ООО «Старт», и ООО «Уралстройпуть». Сейчас компаний, которые были бы оформлены на господина Вахрина, по данным ресурса, нет.