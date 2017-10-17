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09:43 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре будут судить адвоката, обвиняемого в лжесвидетельстве по убийству

Адвокат обвиняется в ложном алиби организатора и исполнителя убийства.

Завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката адвокатского кабинета 603, обвиняемого в даче заведомо ложных показаний в качестве свидетеля в суде, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

6 июня 2013 года Тольятти было совершено убийство. В ходе расследования уголовного дела были установлены организатор и исполнитель преступления. В 2016 году, после направления уголовного дела в Самарский областной суд адвокат был вызван для дачи показаний в качестве свидетеля. По версии следствия, в ходе допроса, с целью ввести в заблуждение суд и присяжных заседателей относительно причастности подсудимых к совершению инкриминируемых им деяний, препятствуя формированию объективных доказательств по уголовному делу, он дал заведомо ложные показания не соответствующие действительности и опровергающие доказательства вины организатора и исполнителя убийства, собранные по уголовному делу.

Уголовное дело рассмотрит суд Самарского района Самары.

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