В Самаре будут судить адвоката, обвиняемого в лжесвидетельстве по убийству

6 июня 2013 года Тольятти было совершено убийство. В ходе расследования уголовного дела были установлены организатор и исполнитель преступления. В 2016 году, после направления уголовного дела в Самарский областной суд адвокат был вызван для дачи показаний в качестве свидетеля. По версии следствия, в ходе допроса, с целью ввести в заблуждение суд и присяжных заседателей относительно причастности подсудимых к совершению инкриминируемых им деяний, препятствуя формированию объективных доказательств по уголовному делу, он дал заведомо ложные показания не соответствующие действительности и опровергающие доказательства вины организатора и исполнителя убийства, собранные по уголовному делу.