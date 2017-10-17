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08:22 (мск), источник: Восток Медиа

Начальник отделения почты в Хабаровском крае стащила подотчётные деньги

Женщина попала под уголовное дело за присвоение 480 тысяч рублей.

В Хабаровском крае правоохранители выявили работницу почтового отделения, которая систематически клала себе в карман подотчётные деньги. Женщина злоупотребляла своими должностными полномочиями, и это вылилось для неё в уголовное дело.

Сообщение об этом поступило в дежурную часть отдела МВД России по Верхнебуреинскому району. Начальник одного их почтамтов Хабаровского края рассказала о хищении крупной суммы денег. Полицейские выяснили, что к присвоению причастна 42-летняя руководитель отделения почтовой связи.

Оказалось, что ранее не судимая женщина злоупотребляла должностными полномочиями: она несколько раз положила себе в карман подотчетные деньги. В общей сложности она причинила ущерб в размере 480 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, на злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Пока следователи будут выяснять все обстоятельства инцидента, женщина останется под подпиской о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее не раз писало о подобных случаях. Так, работница почты присвоила себе два конверта с коллекционными игровыми карточками, стоимость которых составила 9,5 тысячи рублей. Женщина передала карты своему сыну, тот узнал их стоимость и разместил на сайте объявление о продаже, через которое правоохранители и нашли обвиняемую. После инцидента сотрудницу «Почты России» уволили.

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