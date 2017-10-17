В Советске ночью произошел пожар с пострадавшими, эвакуировано 42 человека

Источник: Новый Калининград

Сообщение о пожаре на улице Жилинской в Центр управления в кризисных ситуациях во вторник в 00.57. В пятиэтажном кирпичном многоподъездном жилом доме полностью выгорела двухкомнатная квартира площадью 45 кв. м.

Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Сотрудниками пожарной охраны эвакуированы 42 жильцов дома. Имеются пострадавшие.