В Советске ночью произошел пожар с пострадавшими, эвакуировано 42 человека
Минувшей ночью в Светске произошел серьезный пожар, в котором пострадали люди. Об этом сообщила
Минувшей ночью в Светске произошел серьезный пожар, в котором пострадали люди. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре на улице Жилинской в Центр управления в кризисных ситуациях во вторник в 00.57. В пятиэтажном кирпичном многоподъездном жилом доме полностью выгорела двухкомнатная квартира площадью 45 кв. м.
Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Сотрудниками пожарной охраны эвакуированы 42 жильцов дома. Имеются пострадавшие.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты