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09:18 (мск), источник: Новый Калининград

В Советске ночью произошел пожар с пострадавшими, эвакуировано 42 человека

Минувшей ночью в Светске произошел серьезный пожар, в котором пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Источник: Новый Калининград

Сообщение о пожаре на улице Жилинской в Центр управления в кризисных ситуациях во вторник в 00.57. В пятиэтажном кирпичном многоподъездном жилом доме полностью выгорела двухкомнатная квартира площадью 45 кв. м.

Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Сотрудниками пожарной охраны эвакуированы 42 жильцов дома. Имеются пострадавшие.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-12, ПСЧ-16 и ПСЧ-28 в составе 16 человек и 5 единиц техники, а также ПСП с города Советска Калининградского ПСО в составе 3 человек и 1 единицы техники.

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