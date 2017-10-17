Неизвестные проникли в отделение банка в Алматы
Правоохранительные органы Алматы проверяют информацию о проникновении в отделение одного из банков, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Правоохранительные органы Алматы проверяют информацию о проникновении в отделение одного из банков, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«По сообщению о проникновении в отделение одного из банков второго уровня в настоящее время проводятся проверочные мероприятия. По предварительным данным, имущество банка осталось нетронутым. Обстоятельства устанавливаются», — прокомментировали в ведомстве.
По некоторым данным, инцидент произошел по адресу: проспект Райымбека, 100.