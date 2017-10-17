Приморью рекомендовано ввести режим ЧС

Источник: VLADNEWS

Рослесхоз рекомендовал Приморью ввести режим ЧС в лесах регионального уровня и нарастить группировку сил для борьбы с природными пожарами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В соответствии со сложившейся лесопожарной обстановкой оперативный штаб Рослесхоза рекомендует Приморскому краю ввести режим ЧС в лесах регионального уровня. Департаменту лесного хозяйства Приморского края поручено в максимально короткие сроки обеспечить наращивание сил и средств на тушение лесных пожаров в соответствии со сводным планом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Приморье установлены средний и высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды. В течение ближайших трех суток значительных осадков, которые могли бы способствовать снижению классов пожарной опасности, не ожидается.

По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, 17 октября в регионе действует 21 природный пожар на общей площади более 2,9 тысячи га, 11 из них локализованы на общей площади свыше 2,3 тысячи га. За сутки ликвидированы четыре природных пожара на площади 52,5 га. Для тушения природных пожаров привлечены 162 человека и 32 единицы техники.

Напомним, с 12 октября в Приморь действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.