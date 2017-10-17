В Екатеринбурге начинающая автоледи сбила ребенка
Двенадцатилетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге, сообщили в городском управлении ГИБДД.
Двенадцатилетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге, сообщили в городском управлении ГИБДД.
ДТП случилось 16 октября в 18:40 напротив дома № 94 на улице Куйбышева. Водитель Hyundai Getz при повороте с переулка Насосного не уступила дорогу школьнице и сбила ее.
Ребенка увезли в больницу с закрытой
Известно, что стаж вождения автоледи 1979 года рождения составляет всего один месяц.
За девять месяцев 2017 года в Екатеринбурге зафиксировано 54