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08:47 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге начинающая автоледи сбила ребенка

Двенадцатилетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге, сообщили в городском управлении ГИБДД.

ДТП случилось 16 октября в 18:40 напротив дома № 94 на улице Куйбышева. Водитель Hyundai Getz при повороте с переулка Насосного не уступила дорогу школьнице и сбила ее.

Ребенка увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. ДТП произошло на регулируемом перекрестке. И девочка, и иномарка двигались на зеленый.

Известно, что стаж вождения автоледи 1979 года рождения составляет всего один месяц.

За девять месяцев 2017 года в Екатеринбурге зафиксировано 54 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 86 детей до 16 лет.

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