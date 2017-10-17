В Екатеринбурге начинающая автоледи сбила ребенка

ДТП случилось 16 октября в 18:40 напротив дома № 94 на улице Куйбышева. Водитель Hyundai Getz при повороте с переулка Насосного не уступила дорогу школьнице и сбила ее.

Ребенка увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. ДТП произошло на регулируемом перекрестке. И девочка, и иномарка двигались на зеленый.

Известно, что стаж вождения автоледи 1979 года рождения составляет всего один месяц.