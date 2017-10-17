На болоте в Омской области найден скелет девушки, которая после смерти являлась своему убийце

Правоохранительные органы Омской области раскрыли убийство 26-летней жительницы села Киселёво Знаменского района, пропавшей без вести ещё в августе.

Как рассказывает УМВД по Омской области, девушка не вернулась домой 16 августа. Её телефон был отключен. Мать пять дней безуспешно разыскивала дочь самостоятельно, а 21 августа обратилась в полицию. Стражи порядка искали девушку в Тарском и Знаменском районе, но так и не обнаружили.

А недавно в полицию пришёл 19-летний односельчанин пропавшей. Парень тут же признался в убийстве. Следственный комитет по Омской области сообщает: юношу замучила совесть. Убитая девушка стала ему не только сниться, но и повсюду чудиться.

Молодой человек рассказал: с будущей жертвой у него была интимная связь. Выпивая вместе 15 августа, они поссорились. Парень толкнул подругу. Она упала и разбила голову. Агрессор испугался, что раненая заявит на него в полицию, и задушил девушку. Затем спрятал труп на свалке.

Утром молодой человек решил перепрятать тело. За помощью он обратился к подростку — своему 15-летнему знакомому. Они отвезли труп за четыре километра от деревни, утопили в болоте и замаскировали землёй. Убийца показал следователям это место. Стражи порядка выловили из болота женский скелет.