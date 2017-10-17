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09:29 (мск), источник: Новый Калининград

Очевидцы сообщают о серьезном ДТП на Моспроспекте

Минувшей ночью в Калининграде произошло серьезное ДТП. Авария произошла на Московском проспекте. Об этом сообщили автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».

«На перекрестке Московский — Грига девушка лет около 25 лет влетела в дерево, двигаясь по Московскому в сторону Юности. Девушка в алкогольном опьянении и без прав, судя по разговорам очевидцев и ДПС. Машину на свалку, повезло, что пассажиров не было. Если бы кто-то был на переднем пассажирском сиденье, то была бы смерть точно, удар прям в то место пришел», — написал один из участников сообщества.

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