Очевидцы сообщают о серьезном ДТП на Моспроспекте

«На перекрестке Московский — Грига девушка лет около 25 лет влетела в дерево, двигаясь по Московскому в сторону Юности. Девушка в алкогольном опьянении и без прав, судя по разговорам очевидцев и ДПС. Машину на свалку, повезло, что пассажиров не было. Если бы кто-то был на переднем пассажирском сиденье, то была бы смерть точно, удар прям в то место пришел», — написал один из участников сообщества.