Очевидцы сообщают о серьезном ДТП на Моспроспекте
Минувшей ночью в Калининграде произошло серьезное ДТП. Авария произошла на Московском проспекте. Об этом сообщили автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».
Минувшей ночью в Калининграде произошло серьезное ДТП. Авария произошла на Московском проспекте. Об этом сообщили автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».
«На перекрестке Московский — Грига девушка лет около 25 лет влетела в дерево, двигаясь по Московскому в сторону Юности. Девушка в алкогольном опьянении и без прав, судя по разговорам очевидцев и ДПС. Машину на свалку, повезло, что пассажиров не было. Если бы