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09:22 (мск), источник: Uralpress.ru

В Бакале перевернулся железнодорожный кран

В Бакале (Челябинская область) перевернулся железнодорожный кран. Машинист в тяжелом состоянии находится в больнице.

16 октября спасатели златоустовского спасотряда областной службы выезжали на окраину города Бакал, где на промышленном участке железной дороги, в районе карьера, перевернулся железнодорожный кран, придавив машиниста.

«В этот день железнодорожный кран производил работы, но в какой-то момент перевернулся. В результате чего машинист оказался придавленным и получил травмы», — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Прибывшие спасатели Златоустовского спасотряда при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего мужчину. На месте происшествия помощь также оказывали местные пожарные и рабочие. Пострадавший потерял много крови, его сразу же передали медикам и госпитализировали.

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