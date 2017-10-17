В Бакале перевернулся железнодорожный кран

16 октября спасатели златоустовского спасотряда областной службы выезжали на окраину города Бакал, где на промышленном участке железной дороги, в районе карьера, перевернулся железнодорожный кран, придавив машиниста.

«В этот день железнодорожный кран производил работы, но в какой-то момент перевернулся. В результате чего машинист оказался придавленным и получил травмы», — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.