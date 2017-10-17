В Бакале перевернулся железнодорожный кран
В Бакале (Челябинская область) перевернулся железнодорожный кран. Машинист в тяжелом состоянии находится в больнице.
В Бакале (Челябинская область) перевернулся железнодорожный кран. Машинист в тяжелом состоянии находится в больнице.
16 октября спасатели златоустовского спасотряда областной службы выезжали на окраину города Бакал, где на промышленном участке железной дороги, в районе карьера, перевернулся железнодорожный кран, придавив машиниста.
«В этот день железнодорожный кран производил работы, но в
Прибывшие спасатели Златоустовского спасотряда при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего мужчину. На месте происшествия помощь также оказывали местные пожарные и рабочие. Пострадавший потерял много крови, его сразу же передали медикам и госпитализировали.