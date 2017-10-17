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09:46 (мск), источник: АиФ Волгоград

Мужчина и женщина сгорели в дачном доме в Волгоградской области

Семейная пара погибла при пожаре в дачном доме в Светлоярском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, возгорание произошло в поселке Чапурники в 01:14 во вторник, 17 октября. В СНТ «Электрик-1» по всей площади загорелся дом. В результате пожара в здании обрушилась кровля. Расчетам 55-й пожарно-спасательной части удалось потушить огонь в 01:33.

При разборе завалов были обнаружены тела 44-летних мужчины и женщины. Причина пожара устанавливается.

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