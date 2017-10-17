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09:19 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский школьник умер во время урока физкультуры

Во время бега ребенок почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске во время занятий умер школьник, сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Несчастный случай произошел сегодня днем в школе № 12 (Железнодорожный район, ул. Щетинкина, 1). Как пояснили в следственном управлении, 10-летний мальчик почувствовал себя плохо во время бега на уроке физкультуры.

«Ребенок упал и потерял сознание, ему оказывал помощь школьный медработник, была вызвана скорая медицинская помощь. Однако, несмотря на реанимационную помощь, ребенок скончался, предположительно, из-за проблем со стороны сердечно-сосудистой системы», — пояснили в управлении.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Им предстоит оценить насколько качественную и своевременную помощь медики оказали мальчику. Причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Стоит отметить, что неделю назад министр образования России Ольга Васильева сообщила, что в прошлом учебном году на уроках физкультуры погибли 211 детей. Министр пояснила, что причиной этого могло стать отсутствие в школах сведений о состоянии здоровья детей.

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