Красноярский школьник умер во время урока физкультуры
Во время бега ребенок почувствовал себя плохо и потерял сознание.
Во время бега ребенок почувствовал себя плохо и потерял сознание.
В Красноярске во время занятий умер школьник, сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.
Несчастный случай произошел сегодня днем в школе № 12 (Железнодорожный район, ул. Щетинкина, 1). Как пояснили в следственном управлении, 10-летний мальчик почувствовал себя плохо во время бега на уроке физкультуры.
«Ребенок упал и потерял сознание, ему оказывал помощь школьный медработник, была вызвана скорая медицинская помощь. Однако, несмотря на реанимационную помощь, ребенок скончался, предположительно,
Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Им предстоит оценить насколько качественную и своевременную помощь медики оказали мальчику. Причину его смерти установит
Стоит отметить, что неделю назад министр образования России Ольга Васильева сообщила, что в прошлом учебном году на уроках физкультуры погибли 211 детей. Министр пояснила, что причиной этого могло стать отсутствие в школах сведений о состоянии здоровья детей.