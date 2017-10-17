В Красноярском крае в аварии на трассе с двумя ВАЗами погибла семейная пара
По информации из соцсетей, сиротами остались трое детей.
По информации из соцсетей, сиротами остались трое детей.
Семейная пара погибла в аварии на трассе в Красноярском крае, сообщили в
Авария произошла на 178-км трассы
В результате в «шестерке» погибли два человека — мужчина 44 лет и женщина 36 лет. По сообщения м в социальных сетях, у семейной пары осталось трое детей. Выяснилось, что у мужчины, сидевшего за рулем, не было водительских прав.
Водитель ВАЗ-21140 остался в живых, но получил тяжелые ранения и без сознания доставлен в больницу. У него взяли кровь на алкоголь.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.