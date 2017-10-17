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09:28 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае в аварии на трассе с двумя ВАЗами погибла семейная пара

По информации из соцсетей, сиротами остались трое детей.

Семейная пара погибла в аварии на трассе в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе ГИБДД Красноярского края.

Авария произошла на 178-км трассы Красноярск-Енисейск, возле села Казачинское. Водитель ВАЗ-21140, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения на летней резине и врезался в ВАЗ-2106, который двигался навстречу. Предположительно, автомобиль, спровоцировавший столкновение, двигался на очень высокой скорости.

В результате в «шестерке» погибли два человека — мужчина 44 лет и женщина 36 лет. По сообщения м в социальных сетях, у семейной пары осталось трое детей. Выяснилось, что у мужчины, сидевшего за рулем, не было водительских прав.

Водитель ВАЗ-21140 остался в живых, но получил тяжелые ранения и без сознания доставлен в больницу. У него взяли кровь на алкоголь.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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