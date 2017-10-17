Индийские жулики обокрали члена Общественной палаты Екатеринбурга

Член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб лишился денег, которые лежали на его счету в банке «Точка». Их, по словам координатора проекта «РосЯма» в уральской столице, сняли с карты неизвестные, передает «Уралинформбюро».

«Сейчас с карточки банка “Точка” у меня украли порядка двадцати тысяч. Снимали наличными в Индии, карточка при мне в Екб. Плачу в 99% случаев телефоном или часами. Обратился в банк, обещали запустить опротестование данных операций по снятию наличных», — написал Беззуб на своей странице в Facebook, добавив, что средства были сняты в городе Гургаон, расположенном в 20 километрах от Дели.