Неизвестные пытались проникнуть в отделение банка в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 окт — Sputnik. Злоумышленники пытались проникнуть в отделение одного из банков в Алматы, сообщила полиция города.

«По сообщению о проникновении в отделение одного из банков второго уровня в настоящее время проводятся проверочные мероприятия», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, имущество банка осталось не тронутым. Обстоятельства устанавливаются.

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Это уже третий случай ограбления банков за менее чем два меясца в Казахстане.

Последний случай произошел в отделении Kaspi Bank в Шымкенте. В восьмом часу вечера в банк вошел в маске и бросил на пол предмет, похожий на взрывпакет. После задымления, угрожая топором, он забрал из кассы около 16 миллионов тенге, 23 тысячи долларов США (примерно 7 миллионов 700 тысяч тенге — прим. ред.) и 8 тысяч 500 российских рублей. В этот момент один из сотрудников успел нажать на «тревожную кнопку». Преступника ищут.