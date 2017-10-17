Неизвестные пытались проникнуть в отделение банка в Алматы
Полиция Алматы выясняет обстоятельства проникновения неких лиц в помещение банка второго уровня.
Полиция Алматы выясняет обстоятельства проникновения неких лиц в помещение банка второго уровня.
АСТАНА, 17 окт — Sputnik. Злоумышленники пытались проникнуть в отделение одного из банков в Алматы, сообщила полиция города.
«По сообщению о проникновении в отделение одного из банков второго уровня в настоящее время проводятся проверочные мероприятия», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, имущество банка осталось не тронутым. Обстоятельства устанавливаются.
Это уже третий случай ограбления банков за менее чем два меясца в Казахстане.
Последний случай произошел в отделении Kaspi Bank в Шымкенте. В восьмом часу вечера в банк вошел в маске и бросил на пол предмет, похожий на взрывпакет. После задымления, угрожая топором, он забрал из кассы около 16 миллионов тенге, 23 тысячи долларов США (примерно 7 миллионов 700 тысяч тенге — прим. ред.) и 8 тысяч 500 российских рублей. В этот момент один из сотрудников успел нажать на «тревожную кнопку». Преступника ищут.
Ранее аналогичное происшествие произошло в Туркестане. Неизвестные под покровом ночи проникли в помещение банка и, вскрыв монтировкой терминал, похитили деньги в сумме более 4 миллионов тенге. На днях полицейские задержали двух подозреваемых, жителей городов Кентау и Туркестан, 1970 и 1988 годов рождения. Один из подозреваемых — 47-летний мужчина — работал охранником в банке.