В Черемховском районе задержан нетрезвый водитель микроавтобуса — МВД

В Черемховском районе полицейские задержали пьяного водителя пассажирского микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

Во время профилактической акции «Нелегальный автобус» на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» сотрудники ДПС остановили для проверки пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту Иркутск — Залари. В салоне транспорта находились 9 пассажиров. Проверка показала, что автомобилист — 51-летний житель Заларинского района — управлял микроавтобусом в нетрезвом виде.

Также правоохранители установили, что перевозка пассажиров осуществлялась на коммерческой основе без госрегистрации, без специального контрольного технического устройства «тахограф» и путевого листа.

По словам водителя, что якобы употреблял спиртное за день до поездки, когда ремонтировал автобус столице Приангарья. Для того чтобы не возвращаться домой пустым, он решил подвезти пассажиров.