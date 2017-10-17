В Черемховском районе задержан нетрезвый водитель микроавтобуса — МВД
В микроавтобусе находились пассажиры.
В микроавтобусе находились пассажиры.
В Черемховском районе полицейские задержали пьяного водителя пассажирского микроавтобуса. Об этом сообщает
Во время профилактической акции «Нелегальный автобус» на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» сотрудники ДПС остановили для проверки пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту Иркутск — Залари. В салоне транспорта находились 9 пассажиров. Проверка показала, что автомобилист — 51-летний житель Заларинского района — управлял микроавтобусом в нетрезвом виде.
Также правоохранители установили, что перевозка пассажиров осуществлялась на коммерческой основе без госрегистрации, без специального контрольного технического устройства «тахограф» и путевого листа.
По словам водителя, что якобы употреблял спиртное за день до поездки, когда ремонтировал автобус столице Приангарья. Для того чтобы не возвращаться домой пустым, он решил подвезти пассажиров.
По факту выявленных нарушений ПДД водителю грозит лишение водительских прав на 1,5 года и штраф.