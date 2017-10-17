МЧС Приморья потушили пал и спасли больницу от огня
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
В Ольгинском районе Приморского края спасатели Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России отстояли от кедрового пала село Щербаковка, обнаружили и ликвидировали несколько очагов пожаров, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на
«Пожарные и спасатели оперативно прибыли к месту пожара. Ребята — молодцы, действовали очень слаженно. Хочется выразить слова благодарности и искренней признательности сотрудникам МЧС России, которые отстояли нашу больницу», — отметил главный врач «Краевой больницы восстановительного лечения» Ольгинского района Евгений Фрединский.
Напомним, с 12 октября в Приморь действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.
С начала года оштрафовано уже 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.