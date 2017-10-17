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09:39 (мск), источник: VLADNEWS

МЧС Приморья потушили пал и спасли больницу от огня

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

В Ольгинском районе Приморского края спасатели Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России отстояли от кедрового пала село Щербаковка, обнаружили и ликвидировали несколько очагов пожаров, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Кроме того, сотрудники МЧС России оказали помощь местным огнеборцам в тушении пожара вблизи местной сельской больницы. Благодаря грамотности и высокому профессионализму спасателей удалось избежать перехода огня на медицинское учреждение.

«Пожарные и спасатели оперативно прибыли к месту пожара. Ребята — молодцы, действовали очень слаженно. Хочется выразить слова благодарности и искренней признательности сотрудникам МЧС России, которые отстояли нашу больницу», — отметил главный врач «Краевой больницы восстановительного лечения» Ольгинского района Евгений Фрединский.

Напомним, с 12 октября в Приморь действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

С начала года оштрафовано уже 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

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МЧС Приморья потушили пал и спасли больницу от огня
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