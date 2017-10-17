В Омске с чиновника взыскали миллион за сгоревший служебный автомобиль

Однако только спустя два с половиной года после случившегося прокуратуре удалось восстановить справедливость. Влиятельный чиновник категорически отказывался компенсировать убытки районному бюджету добровольно. Постовой пытался убедить вышестоящие инстанции в своей невиновности.

Внедорожник Toyota Highlander, принадлежащий Таврической администрации, загорелся в воскресенье 26 апреля неподалеку от аула Жар-Агач Нововаршавского района. Как оказалось, в автомобиль набилась стерня с полей. Из-за трения и высокой температуры солома заискрилась, а потом заполыхала. Находящемуся за рулем иномарки главе Таврического района Юрию Постовому удалось выпрыгнуть из горящего авто и спастись. Служебная машина полностью сгорела.

Утратой внедорожника заинтересовалась прокуратура. Правоохранители установили, что Постовой в момент пожара находился на больничном. Факт нетрудоспособности чиновника подтверждался официальным документом из поликлиники. Глава лечился дома, не ходил на работу, а значит, не имел никакого права пользоваться служебным транспортом.

— Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями обязать главу Таврического района возместить ущерб, причиненный муниципальному образованию в связи утратой служебного автомобиля, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Бородина. — Согласно экспертизе, он был оценен на сумму более 1,1 миллиона рублей.

Однако в судебном процессе в Таврическом суде глава заявил, что оказался в поле исключительно по служебной необходимости. По словам чиновника, он узнал о том, что в районе ожидается паводок и талые воды могут подтопить село Баландино. Именно поэтому, несмотря на выходной день и болезнь, управленец немедленно выехал «на разведку» — чтобы лично оценить ситуацию. Не щадя своего здоровья.

Сотрудникам прокуратуры пришлось провести настоящее расследование, чтобы доказать, что чиновник лукавит. Спасатели и синоптики подтвердили правоохранительным органам, что угроза затопления села Баландино полностью отсутствовала. Более того, глава «заехал» на внедорожнике совершенно в другой район, в 10 километрах от границы с Тавричанкой. И, наконец, по странному стечению обстоятельств, автомобиль загорелся на угодьях, принадлежащих КФХ «Зерно». Этим фермерским хозяйством на тот момент руководила супруга Постового. По всей видимости, чиновник на служебном авто осматривал семейные владения. В то же время задекларированный им личный автомобиль Ford Ranger спокойно стоял в гараже.

Прокуратура попросила суд наложить арест на имущество главы. Но в Таврическом суде это требование удовлетворить отказались. Надзорному ведомству пришлось оспаривать данное решение в вышестоящей инстанции. Омский областной суд встал на сторону правоохранителей. На два земельных участка, принадлежащих главе, был наложен арест в рамках обеспечения иска. Как оказалось, весьма своевременно. С другим имуществом один из самых богатых руководителей омских районов (согласно налоговой декларации) успел распрощаться.