На трассе Уфа-Оренбург очень пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП
Авария с участием нескольких машин произошла накануне вечером на автодороге
Авария с участием нескольких машин произошла накануне вечером на автодороге
32-летний водитель со стажем вождения 5 месяцев за рулем автомашины Renault LOGAN ехал со стороны Уфы и врезался в движущийся автомашинами «Рено Логан», которая в последующем столкнулась с автомобилем Toyota Camry. В результате столкновения 54-летняя пассажирка автомобиля Renault получила ушибы.
Сотрудники ГИБДД установили, что 32-летний водитель управлял автомашиной пьяным — в его крови содержалось 2,000 мг/л алкоголя.