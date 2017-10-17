На трассе Уфа-Оренбург очень пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП

32-летний водитель со стажем вождения 5 месяцев за рулем автомашины Renault LOGAN ехал со стороны Уфы и врезался в движущийся автомашинами «Рено Логан», которая в последующем столкнулась с автомобилем Toyota Camry. В результате столкновения 54-летняя пассажирка автомобиля Renault получила ушибы.