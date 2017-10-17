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09:57 (мск), источник: PROUFU.ru

На трассе Уфа-Оренбург очень пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП

Авария с участием нескольких машин произошла накануне вечером на автодороге Уфа-Оренбург, сообщают в отделе УГИБДД по Уфе.

32-летний водитель со стажем вождения 5 месяцев за рулем автомашины Renault LOGAN ехал со стороны Уфы и врезался в движущийся автомашинами «Рено Логан», которая в последующем столкнулась с автомобилем Toyota Camry. В результате столкновения 54-летняя пассажирка автомобиля Renault получила ушибы.

Сотрудники ГИБДД установили, что 32-летний водитель управлял автомашиной пьяным — в его крови содержалось 2,000 мг/л алкоголя.

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