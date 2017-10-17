Водитель протаранил полицейских в центре Красноярска

Источник: РИА "Новости"

В центре Красноярска, на ул. Карла Маркса, красноярец, не желавший снимать тонировку с автомобиля, врезался в машину ГИБДД. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Как пояснили свидетели ДТП, инспекторы дорожной полиции остановили около краевого управления МВД для проверки Ford Focus. Стекла машины были затонированы и сотрудник ГИБДД предупредили водителя о том, что ему грозит штраф. Однако мужчина решил скрыться с места, но допустил столкновение с патрульным автомобилем.