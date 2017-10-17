Подъезд и квартиры жилого дома в Красноярске пять дней топило нечистотами

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В течение пяти дней непрерывно в подъезд и квартиры первого этажа жилого дома 5а по ул. 2-ой Краснодарская поступали канализационные воды из переполненного аварийного септика. ООО УК «Комфортный дом» пояснила причину отказа откачивать септик задолженностью по оплате услуг ЖКХ.

Как рассказала жительница дома Любовь Иванова, каждый раз при обращении к диспетчеру управляющей компании звучала фраза: «Пока не рассчитаетесь за коммунальные услуги, откачивать септик не будем». По его словам, жители первого подъезда дома не имеют задолженности, однако вынуждены страдать из-за плохой финансовой дисциплины соседей.

По словам эксперта в сфере ЖКХ Натальи Балабиной, в случае с неплательщиками управляющие компании должны работать индивидуально.

«В частности, управляющая компания имеет права направлять уведомления собственникам о задолженности, направлять обращения в суд, а также ограничивать поставку услуги или ресурса за исключением отопления и холодной воды. Но это ни в коем случае не должно отражаться на дисциплинированных плательщиках», — заявила она.

Также Балабина добавила: так как в данном случае услуга была оказана ненадлежащего качества, жители имеют право обратиться в службу строительного надзора и требовать у управляющей компании перерасчета за некачественно оказанную услугу. Что же касается вопроса, кто должен наводить порядок в подъезде, здесь вся ответственность опять же управляющей компании. Ее специалисты по заявке жителей обязаны составить акт и прибрать за собой. Если же они этого не делают, потерпевшим стоит писать жалобу все в тот же Стройнадзор.

Добавим, что по словам Ивановой, аналогичная проблема была и с прошлой управляющей компанией. Тогда жильцам даже пришлось судиться по этому поводу.