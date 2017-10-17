Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров предупредил ЕС: это может плохо кончиться
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Потеряв два бизнеса, россиянин создал дело с выручкой 20 млн руб.
Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
“Пощечина”: СМИ об изменении контракта по С-400 Турцией
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
50-летняя Овсиенко показала фото своего "нового лица" - СМИ
СМИ: Европе придется греться газом РФ без СПГ
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
10:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Подъезд и квартиры жилого дома в Красноярске пять дней топило нечистотами

Управляющая компания все это время отказывалась откачивать септик.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В течение пяти дней непрерывно в подъезд и квартиры первого этажа жилого дома 5а по ул. 2-ой Краснодарская поступали канализационные воды из переполненного аварийного септика. ООО УК «Комфортный дом» пояснила причину отказа откачивать септик задолженностью по оплате услуг ЖКХ.

Как рассказала жительница дома Любовь Иванова, каждый раз при обращении к диспетчеру управляющей компании звучала фраза: «Пока не рассчитаетесь за коммунальные услуги, откачивать септик не будем». По его словам, жители первого подъезда дома не имеют задолженности, однако вынуждены страдать из-за плохой финансовой дисциплины соседей.

По словам эксперта в сфере ЖКХ Натальи Балабиной, в случае с неплательщиками управляющие компании должны работать индивидуально.

«В частности, управляющая компания имеет права направлять уведомления собственникам о задолженности, направлять обращения в суд, а также ограничивать поставку услуги или ресурса за исключением отопления и холодной воды. Но это ни в коем случае не должно отражаться на дисциплинированных плательщиках», — заявила она.

Также Балабина добавила: так как в данном случае услуга была оказана ненадлежащего качества, жители имеют право обратиться в службу строительного надзора и требовать у управляющей компании перерасчета за некачественно оказанную услугу. Что же касается вопроса, кто должен наводить порядок в подъезде, здесь вся ответственность опять же управляющей компании. Ее специалисты по заявке жителей обязаны составить акт и прибрать за собой. Если же они этого не делают, потерпевшим стоит писать жалобу все в тот же Стройнадзор.

Добавим, что по словам Ивановой, аналогичная проблема была и с прошлой управляющей компанией. Тогда жильцам даже пришлось судиться по этому поводу.

«В бумагах УК тогда было очень много интересного. Служба откачки предоставила документы за откачку септика с нашего дома в сумме 93074,10 руб, а старая УК в отчете за этот же период указала сумму более 325 964,62 руб», — рассказала она.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ученик школы №12 в Красноярске умер на уроке физкультуры
КНДР назвала условие отказа от ядерного оружия
Правительство объявило о начале подготовки к выборам президента
Путин предложил разделить с гражданами расходы на здоровье
Ассанж объявил награду за данные об убийстве журналистки
Клинтон сравнила дело о «российском вмешательстве» с 11 сентября
Минздрав поддержал запрет курения около подъездов
Россияне считают, что обеспечивать семью должен мужчина
Спорт
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов После перерыва, связанного матчами сборных команд, еще с большим нетерпением ожидаешь матчи Лиги чемпионов. И вот уже сегодня она возвращается
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь