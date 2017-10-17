Челябинский дачник, расстрелявший бездомных, добровольно сдался в полицию
Челябинский дачник, расстрелявший бездомных, добровольно сдался в полицию. Он заподозрил их в краже своего имущества.
Челябинский дачник, расстрелявший бездомных, добровольно сдался в полицию. Он заподозрил их в краже своего имущества.
В Челябинске задержан мужчина, открывший огонь по двум бомжам в СНТ «Факел». Стрелком оказался местный 44-летний садовод. Таким образом он отомстил бездомным за кражу из своего садового домика.
«Ранее
Напомним, 15 октября 2017 года в одном из садовых домиков СНТ «Факел» Советского района областного центра обнаружено тело мужчины без определенного места жительства с огнестрельным ранением в области головы. В домике также находился знакомый погибшего с огнестрельным ранением в области плеча.
Сдавшийся стрелок расстрелял бездомных из травматического пистолета. После чего скрылся. А когда узнал, о том, что убил человека, пришел в полицию с повинной.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.