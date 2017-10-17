Полиция нашла виновного в «минировании» одного из омских кафе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

В минувшее воскресенье, 15 октября, в полицию сообщили о минировании кафе на ул. 27-ая Рабочая. Полицейские оцепили здание и эвакуировали пять посетителей кафе. Сапёры управления Росгвардии по Омской области обследовали помещения, каких-либо взрывных устройств либо взрывоопасных веществ не обнаружили.