Полиция нашла виновного в «минировании» одного из омских кафе
Телефонный террорист обнаружился в Октябрьском округе.
Телефонный террорист обнаружился в Октябрьском округе.
Полиция нашла виновного в «минировании» одного из омских кафе. Об этом сообщает
В минувшее воскресенье, 15 октября, в полицию сообщили о минировании кафе на ул. 27-ая Рабочая. Полицейские оцепили здание и эвакуировали пять посетителей кафе. Сапёры управления Росгвардии по Омской области обследовали помещения,
По данному факту проводится расследование. Полиция уже установила личность звонившего. Оперативники задержали мужчину по месту жительства и доставили его в пункт полиции «Октябрьский», за ложное сообщение о теракте ему грозит до 3-х лет.