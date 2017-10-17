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10:32 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сбежавшего из Иркутска осужденного задержали в Улан-Удэ

Мужчину поместили в следственный изолятор.

Осужденный Борис Коломанов, отбывавший наказание в колонии-поселении № 51 и сбежавший 9 октября с рабочего выездного объекта «Кирпичный завод» в Ленинском районе Иркутска, задержан в Улан-Удэ. Мужчину доставили в областной центр и поместили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

«Мужчина в нетрезвом состоянии, бродивший по улицам города, привлек внимание дежурного наряда полиции в ночь на 17 октября. Сотрудники опознали осужденного по имевшейся у них ориентировке. Сегодня он доставлен в Иркутск», — отметили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы». Срок отбывания наказания может быть продлен на 5 лет, но уже не в колонии-поселении, а в исправительной колонии. Кроме того, осужденному предстоит возместить все расходы, которые были понесены при его розыске.

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