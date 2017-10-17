Сбежавшего из Иркутска осужденного задержали в Улан-Удэ

Осужденный Борис Коломанов, отбывавший наказание в колонии-поселении № 51 и сбежавший 9 октября с рабочего выездного объекта «Кирпичный завод» в Ленинском районе Иркутска, задержан в Улан-Удэ. Мужчину доставили в областной центр и поместили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

«Мужчина в нетрезвом состоянии, бродивший по улицам города, привлек внимание дежурного наряда полиции в ночь на 17 октября. Сотрудники опознали осужденного по имевшейся у них ориентировке. Сегодня он доставлен в Иркутск», — отметили в пресс-службе.