Сбежавшего из Иркутска осужденного задержали в Улан-Удэ
Мужчину поместили в следственный изолятор.
Мужчину поместили в следственный изолятор.
Осужденный Борис Коломанов, отбывавший наказание в
«Мужчина в нетрезвом состоянии, бродивший по улицам города, привлек внимание дежурного наряда полиции в ночь на 17 октября. Сотрудники опознали осужденного по имевшейся у них ориентировке. Сегодня он доставлен в Иркутск», — отметили в
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы». Срок отбывания наказания может быть продлен на 5 лет, но уже не в