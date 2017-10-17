На Урале сотрудница полиции на ходу выпала из патрульной машины

Инцидент произошел днем 16 сентября на перекрестке улица Павлова и проспекта Победы в
«По предварительным данным, у транспортного средства имелись неполадки с дверью. Когда машина совершала резкий поворот налево, дверь неожиданно открылась и младший сержант полиции упала на проезжую часть. Больше никто из участников дорожного движения не пострадал», — пояснил УралПолит.Ru официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых.
В настоящее время женщина находится в реанимации, врачи оказывают ей необходимую помощь. По факту происшествия назначено проведение проверки, в рамках которой специалисты установят более подробные и точные обстоятельства случившегося, в том числе техническое состояние грузовика.