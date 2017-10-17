На Урале сотрудница полиции на ходу выпала из патрульной машины

Инцидент произошел днем 16 сентября на перекрестке улица Павлова и проспекта Победы в Каменск-Уральском. С травмами различной степени тяжести 34-летняя сотрудница территориального ОВД была госпитализирована в городскую больницу после того, как на ходу выпала из служебного «ГАЗ».

«По предварительным данным, у транспортного средства имелись неполадки с дверью. Когда машина совершала резкий поворот налево, дверь неожиданно открылась и младший сержант полиции упала на проезжую часть. Больше никто из участников дорожного движения не пострадал», — пояснил УралПолит.Ru официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых.