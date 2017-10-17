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10:45 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирском районе загорелась общественная баня

Возгорание случилось в 12 часов в поселке Каинская заимка, рассказали «Вестям» в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирском районе загорелась общественная баня днем 17 октября, об этом сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».

Баня из бруса загорелась в 12 часов, через 11 минут пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

«Хозяин бани сообщил, что внутри никого нет. Проверили на наличие людей — никого не обнаружили. Информация о том, что баня общественная, пока не подтверждена», — пояснил «Вестям» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

В результате пожара никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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