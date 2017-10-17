В Новосибирском районе загорелась общественная баня днем 17 октября, об этом сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».

«Хозяин бани сообщил, что внутри никого нет. Проверили на наличие людей — никого не обнаружили. Информация о том, что баня общественная, пока не подтверждена», — пояснил «Вестям» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.