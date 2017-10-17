Южноуралец пойдет под суд за инсценировку ДТП

Молодой человек рассказал сотрудниками ГИБДД, что в селе Нижняя Санарка его Фольксваген Туарег столкнулся с ГАЗ 33021, при этом виновным он выставил водителя второго автомобиля. Сразу после «аварии» предприимчивый южноуралец обратился в страховую компанию и потребовал выплаты в размере 167 тысяч рублей. Получив отказ, он пошел в суд.

В ходе разбирательства, однако, выяснилось, что механические повреждения на автомобиле не соответствуют обстоятельствам ДТП. Машина «помялась» в результате аварии в мае 2016 года: тогда за рулем была жена южноуральца — ее признали виновником происшествия. Так как компенсации в том случае не предполагалось, починить автомобиль семья решила за счет подставного ДТП. Помимо этого, оказалось, что молодой человек сделал еще один полис в страховой компании Татарстана: при оформлении он предоставил страховому агенту другой автомобиль Фольксваген Туарег, уже без повреждений. Уголовное дело направлено в Троицкий районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Челябинске задержали целую банду, которая занималась постановками фиктивных аварий. ДТП имитировали следующим образом: переходя проезжую часть прямо перед автомобилем, они кидались под колеса, после чего требовали с водителей деньги за якобы сломанные дорогие часы.