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10:34 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии автомобиль опрокинулся в кювет из-за лопнувшего колеса, пассажирка погибла

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане на 1324 километре трассы М7 произошло ДТП со смертельным исходом.

В группе «Дорожный патруль» сообщается, что, по предварительным данным, у машины «Лада Приора», ехавшей со стороны Уфы, лопнуло колесо. В итоге автомобиль съехал с дороги в кювет и перевернулся.

Автомобилем управлял пожилой мужчина, в салоне находилась пенсионерка. От полученных травм она скончалась на месте аварии. Водитель не пострадал.

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