Жители дома в центре Ростова опасаются обрушения потолка

«Почти год назад, когда проблема была только в одной комнате, сообщили в Управляющую компанию о том, что необходим ремонт кровли, написали заявление. Они “починили” все, даже ответ прислали, что проблема решена, но состояние крыши все ухудшалось», — сообщает она в своем посте. По ее словам, в течение всего года жители звонили коммунальщикам, однако изменений так и нет.