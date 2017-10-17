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10:58 (мск), источник: Деловое сообщество

Жители дома в центре Ростова опасаются обрушения потолка

В социальных сетях появились фотографии стен и потолка дома, который находится в центре Ростова-на-Дону в переулке Соборном, 80/225. На них видно, что на его стенах с внутренней стороны выступила плесень, а по рассказу автора снимка, Александры Трофимовой, в квартирах появился запах сырости.

«Почти год назад, когда проблема была только в одной комнате, сообщили в Управляющую компанию о том, что необходим ремонт кровли, написали заявление. Они “починили” все, даже ответ прислали, что проблема решена, но состояние крыши все ухудшалось», — сообщает она в своем посте. По ее словам, в течение всего года жители звонили коммунальщикам, однако изменений так и нет.

Сейчас в ее квартире из-за капающей воды испортились не только стены, потолок и обои, но и личные вещи и бытовая техника. При этом по графику капитальный ремонт дома запланирован на 2026 год. Сейчас жители квартир опасаются обрушения потолка.

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