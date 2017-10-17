Полиция наградила сотрудников магазина, задержавших фальшивомонетчика
Переданный полицейским задержанный на месте совершения преступления мужчина не стал отрицать своей вины, и признался в хранении и перевозке поддельных денежных купюр.
Переданный полицейским задержанный на месте совершения преступления мужчина не стал отрицать своей вины, и признался в хранении и перевозке поддельных денежных купюр.
Начальник полиции Тольятти полковник Хейрулла Ахмедханов в торжественной обстановке в присутствии личного состава вручил благодарственные письма жителям города за проявленную активную гражданскую позицию — задержание мужчины, попытавшегося расплатиться за товар фальшивыми деньгами, сообщает
30 января 2017 года в одном из магазинов Автозаводского района мужчина расплатился фальшивой купюрой. По реакции продавца злоумышленник понял, что его преступный умысел раскрыт и попытался скрыться с места происшествия. Однако, работники магазина воспрепятствовали этому. Никита Дроздов и Артем Белоногов сообщили о происшествии в полицию Тольятти и до приезда оперативников удерживали мужчину. Благодаря тому, что 30-летнего жителя Московской области задержали на месте совершения преступления, он не стал отрицать своей вины, признался в хранении и перевозке поддельных денежных купюр Центрального банка Российской Федерации для последующего сбыта. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Вручая благодарственное письмо жителям Тольятти, Хейрулла Ахмедханов подчеркнул: «Это не единственный факт раскрытия преступления, когда нам помогают граждане с активной гражданской позицией. Совместная работа правоохранительных органов и общества повышает уровень доверия граждан к полиции и делает город безопасным для его жителей».