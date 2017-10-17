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10:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Уголовное дело завели на водителя катка за смерть пешехода в Усть-Илимске

Мужчине может грозить до 3 лет тюрьмы.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ в отношении 57-летнего тракториста-машиниста асфальтоукладочного катка из-за смерти женщины-пешехода. Мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, 26 августа около 17.00 на проезжей части в районе дома № 18 по улице 50 Лет ВЛКСМ в Усть-Илимске проводились работы по асфальтоукладке. Пьяный водитель спецтехники нарушил Типовую инструкцию по охране труда, в результате чего каток, стоявший под уклоном, покатился назад и съехал с проезжей части на тротуар, сбив двух пешеходов.

«От полученных травм одна из женщин скончалась на месте, второй причинен легкий вред здоровью», — отметили в ведомстве.

В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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