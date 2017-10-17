Уголовное дело завели на водителя катка за смерть пешехода в Усть-Илимске
Мужчине может грозить до 3 лет тюрьмы.
Мужчине может грозить до 3 лет тюрьмы.
Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ в отношении 57-летнего
По версии следствия, 26 августа около 17.00 на проезжей части в районе дома № 18 по улице 50 Лет ВЛКСМ в
«От полученных травм одна из женщин скончалась на месте, второй причинен легкий вред здоровью», — отметили в ведомстве.
В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.